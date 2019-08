En ligning med fem ubekendte

Konsulentfirma gør selv opmærksom på, at redegørelse om nyt butikscenter i Nyborg skal tages med forbehold.

Nyborg: På papiret står de handlende i Nyborgs gamle bykerne til at miste omsætning på mindst 63 millioner kroner om året, hvis planerne om at bygge et butikscenter på Lynfrostgrunden ved Storebæltsvej bliver realiseret.

Til gengæld står den samlede detailhandel i Nyborg Kommune til en gevinst på mindst 105 millioner kroner, hvis ellers forudsætningerne i konsulentfirmaet Cowis regnestykker holder.

Og det gør de ifølge Cowi selv næppe.

Der er således fem ubekendte i redegørelsens ligninger, der - som det hedder - vil "påvirke de faktiske effekter".