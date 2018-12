En kold gyser ved Storebælt

Premieren på Nytårsbad i Storebælt på årets sidste dag har fået egen hjemmeside. Indtil nu er knap 40 tilmeldt det kolde gys med tilhørende nytårsskål i østers og champagne. Men det salte vand kan rumme mange flere.

Nyborg: Optakten til det nye år kan passende kickstartes ved at kaste sig ud på det dybe vand i Storebælt på årets sidste dag. Det mener Nyborg Kommune, som for første gang inviterer til en dukkert i Storebælt, og tilbage på land dækker op til sablet champagne og østers serveret på stranden af tjenere fra Hotel Hesselet. Det hele kvit og frit og betalt af havneselskabet ADP A/S. Premieren på Nytårsbadet er berammet til mandag 31. december klokken 11.30 ud for hotellet. Da kan folk skylle det gamle år af sig med et forfriskende dyp som ledsages af et festfyrværkeri i bobler, østers og kransekage på stranden. Og siden pakke sig ind i froté og badekåber i et stemningsfyldt samspil med blandt andet Champagnegaloppen.

Råd til Nytårsbad Du skal være frisk til at fejre nytåret. Så drop det kolde gys, hvis du ikke på toppen, er forkølet eller har ondt i halsen.Det bliver koldt, så sørg for at der er kort afstand fra håndklædet til havet.



Lad være med at dyppe hovedet under vand, du risikerer en slem hovedpine



Bliv i vandet i 10-20 sekunder, mere er ikke nødvendigt.



Og så ellers god fornøjelse

Mod på en dukkert Tilmelding til premieren ved Storebælt er dog ikke i galop endnu, men nærmest i luntetrav. Kommunen har etableret en hjemmeside, hvor folk kan melde sig til nytårsbadet. Ifølge Liz Kaysen fra Bureauet Nyborg har 35 modige deltagere indtil videre meldt sig klar til at trække i badetøjet og kickstarte det nye år med gåsehud og den efterfølgende buffet. Men der er plads til mange flere i bølgen blå og i sandet på stranden. Liz Kaysen forventer, at månedens julefrokoster kan være med at booste antallet af tilmeldinger, når gæsterne går ombord i hæmningsløse væddemål om mod på at gå ombord i bølgen blå svigter i vandkanten. Der er afsat 55.000 kroner til eventen i det salte vand, som man fra Erhvervs- og Udviklingsudvalgets side håber kan blive en fast tradition og nyklassiker. I første udspil var nytårets koldegys planlagt til at finde sted ved Storebæltsbadet. Men begivenheden er flyttet nogle hundrede meter nordpå til stranden ud for Hotel Hesselet.

Laug anbefalede flytning - Vi har haft et godt møde med vinterbadelauget Erik Klipping som har forstand på den slags. Og de har anbefalet at flytte nytårsbadet, da broerne ikke kan rumme de mange deltagere. Men heldigt, at Hotel Hesselet har nytårsåbent og vil stå for serveringen, fortæller Liz Kaysen. Samtidig er fejringen af det nye år på kanten af Storebælt skudt en times tid i forhold til det oprindelig udspil. - Dermed kommer det ikke i karambolage med Nytårsløbet, som finder sted fra klokken 10-11. Det betyder, at løberne også kan nå at være med, hvis de ønsker det, siger Liz Kaysen. Hun tilføjer, at rigtig mange har vist interesse for skyde proppen af det nye år med det kolde gys. - Det er bare at tilmelde sig. Der er plads til rigtig mange flere og en fælles skål, lyder det Liz Kaysen. Folk, som ikke har mod på en kold afvaskning i det salte vand, er velkomne til at overvære begivenheden og skylle nytåret ned, så længe der er bobler og østers. Gratis tilmelding til Nyborg Nytårsbad på visitnyborgs hjemmeside.