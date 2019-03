Embedsmændenes arbejdstid dikterer politikernes mødetider

- Min erfaring er, at man er mest frisk fra morgenstunden. Men det har jo også den fordel, at hele det administrative apparat er mødt ind og er klar på rådhuset, påpeger han.

Nyborg: Udvalgene bestemmer selv. Men reelt er det tilsyneladende behovet for at have embedsmændene lige ved hånden, der dikterer de ubekvemme mødetider i Nyborg Kommunes fagpolitiske udvalg.

- Det er utidssvarende, at møderne skal holdes, inden de ansatte i administrationen går hjem. Hvis vi skal drive et demokrati, hvor alle skal have mulighed for at være aktive, må det være sådan, at der også kan holdes møder uden for embedsmændenes normale arbejdstid, mener hun.

Bramfri pendler

En anden politiker med pendlerjob, Per Jespersen (S), er mere bramfri.

- Mig bekendt har embedsmændene flekstid, så jeg har svært ved at forstå, at møder uden for rådhusets almindelige åbningstid skulle være et problem. Jeg kan sagtens forstå, det måske ikke er så sjovt at skulle stå til et udvalgsmøde en mandag aften klokken 18.30 og fortælle om et eller andet vandløb. Men det ville jo i givet fald ikke være hver mandag. Og vi andre er jo også nødt til være der, påpeger han.

Det er op til de stående, politiske udvalg selv at fastlægge mødetiderne. Men i de udvalg, hvor emnet har været vendt, har der indtil videre ikke været stemning for at henlægge møderne til aftentimerne. Og der ærgrer Vibeke Ejlertsen.

