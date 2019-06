Ellinge Forsamlingshus får den store tur

- Vi skal også have malet, men det kan vi klare selv. Vi har normalt ikke problemer med at samle folk sammen til sådan en opgave, og i det hele taget laver vi så meget som muligt selv, siger Erik Søgaard.

Ud over de meget grundlæggende ting, skal forsamlingshuset også indvendig shines op hist og her. Ny belysning og nye radiatorer i salen, blandt andet.

Forsamlingshusets vest-side har i mange år været holdt oppe af tre store støtter, men da håndværkerne skulle forberede udskiftning af vinduerne, blev de opmærksomme på, at den gamle ydermur ikke kan klare den mere. Så den ene side af forsamlingshuset skal altså også udskiftes, og det bliver i øvrigt med nye sten, da det ikke kunne betale sig at genbruge de gamle.

- Det regnede ind, og vi håbede at kunne klare det med par nye tagplader, men vi bliver nødt til at lægge nyt tag op, siger Anders Jespersen.

Det fortæller Erik Søgaard, formand for forsamlingshuset og Anders Jespersen, formand for støtteforeningen på et lille pressemøde, der var indkaldt en dag, hvor der ellers ikke skete noget i huset.

Pengene i hus

Den samlede pris på projektet ventes at blive mere end 450.000 kroner plus moms - penge, der allerede ligger i kassen, så forsamlingshuset ikke behøver ud at låne for at gennemføre det store projekt.

Forsamlingshuset har modtaget små 100.000 kroner fra kommunen til projekterne.

Ellinge Forsamlingshus er et af de efterhånden få huse, der holder fast i at have en fast vært, der kan arrangere hele festen. Ovenikøbet ligger huset op til et stort grønt område med boldbane og legeplads, og huset melder da også om en del udlejning til folk uden for lokalområdet.