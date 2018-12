Torsdag morgen var der arrangeret Lucia-optog flere steder på Østfyn, blandt andet på Nyborg Private Realskole, hvor både små og lidt større elever var med til at bære lyset frem. De fremmødte forældre og bedsteforældre fik også et par smukke sange at gå hjem på. Traditionen tro blev Lucia-optoget først gennemført i indskolingen. Siden kom turen til skolens hovedbygning, hvor eleverne fra fjerde klasse og opefter holder til.