Elever: Mere praktik og færre prøver i skolen

Fælleselevrådet ved folkeskolerne i Nyborg Kommune er klar med et bud på fremtidens skole. Folkeskolen skal drejes væk fra den akademiske retning og være mere praktisk.

Nyborg: Folkeskolen skal drejes væk fra den nuværende akademiske retning og hen imod en mere praktisk orienteret undervisning.

Det mener Fælleselevrådet i Nyborg Kommune, der en tid har diskuteret indholdet i skolen.

Det arbejde er endt med en række anbefalinger til politikerne og skole-verdenen, og fælleselevrådet er inviteret til en diskussion hos formanden for Skole og Dagtilbudsudvalget, byrådsmedlem Suzette Frovin (SF).

- Vi mener blandt andet, det er vigtigt, at elever komme ud på virksomhederne i flere og længere praktikforløb end nu, siger Frida Ravnø, der er formand for fælleselevrådet.

Eleverne mener også, der skal mere praktik ind i selve skole-skemaet.

- Vi vil gerne have fag som hjemkundskab tilbage på skemaet, siger Frida Ravnø - og som eleverne formulerer det i et oplæg:

"Det er fint nok, at man kan regne en andengradsligning, men hvis man ikke kan vaske tøj eller lave mad, betyder det ikke så meget."

Til gengæld mener eleverne, at de mange prøver i skolen skal afskaffes.

- Der skal ikke være karakterer i folkeskolen. I stedet skal afleveringer og fremlæggelser efterfølges af en udtalelse. Karakterer kan både virke nedslående, på dem der får lave karakterer, og de kan føre til et ræs mod 12-taller som fører til stress, skriver eleverne i en udtalelse.

Ungdomsskolen, der er sekretariat for fælleselevrådet, er i øvrigt ved at lave en transportabel talerstol, der kan bruges til at tage ud på skolerne, når eleverne skal diskutere fremtidens folkeskole eller andre vigtige emner. Talerstolen indrettes på en trailer med højttalere og det hele, fortæller Jesper Nielsen fra Nyborg Ungdomsskole.