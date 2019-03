Ekspertens råd: Byg parkeringshus på gammel giftgrund

Geolog og seniorrådgiver råder til at bygge et parkeringshus her på den gamle Lynfrost-grund i Nyborg.

Geolog og seniorrådgiver i Danmarks Naturfredningsforening advarer mod risikoen for et sundhedsskadeligt indeklima i et kommende butikscenter på Lynfrost-grunden.

Nyborg: Byg er parkeringshus! Sådan lyder ekspertens gode råd til de politikerne i Nyborg og ejeren af grunden, hvor det gamle Nyborg Lynfrost ligger, Philipsen Gruppen. Eksperten hedder Walter Brüsch, og han ligger som geolog og seniorrådgiver I Danmarks Naturfredningsforening inde med en omfattende viden om grundvand og jordforurening. Walter Brüsch advarede på et debatmøde arrangeret af græsrodsgruppen "Tjæren på Lynfrosten og andre giftgrunde" om risikoen ved at etablere butikker på Lynfrost-grunden ved Storebæltsvej. - Man skal virkelig passe på, hvis man vil bygge på grunden. Hvis man bygger uden at rense op først, er der en risiko for at få et sundhedsfarligt indeklima derude, påpegede han.

Giftstoffer gravet ned Det gamle Nyborg Lynfrost ligger på grunden, hvor de danske kommuner for 100 år siden etablerede den offentligt ejede virksomhed Tjærekompagniet. Det var dengang, det var almindeligt at deponere farlige giftstoffer i tromler, som blot blev gravet ned i nærheden. Og alt tyder på, at jorden under det gamle Nyborg Lynfrost og den nærliggende Svanedammen den dag i dag er forurenet med kræftfremkaldende fenoler. - De seneste prøver er fra 2010. De afslørede meget høje koncentrationer af fenol. Og der er ingen grund til at tro, at koncentrationerne er faldet siden, fastslog Walter Büsch. Der er ikke lavet nyere undersøgelser af beskaffenheden af det, der bobler under det gamle Nyborg Lynfrost. Og før de er gennemført, er det ifølge Walter Büsch bedst at lade være med at rode i jorden. - Man skal ikke begynde at rode med det, før man ved, hvad det er, understregede han. Og altså med en tilføjelse om, at med de meget lange udsigter til at skaffe penge til en oprensning er et parkeringshus den bedste måde at håndtere forureningen på Lynfrost-grunden på.