Nyborg: - Én er lystfisker, én spiller kort, én drikker øl. Og vi ligger og graver ud.

Sådan siger Eigil Nikolajsen, der er formand i foreningen HARJA med sloganet: Arkæologi af hjertets lyst.

Han og en gruppe frivillige har været begravet i den mørke jord på Torvet i Nyborg.

Der skal gennemføres arkæologiske udgravninge, inden der kommer ny belægning på. Og Østfyns Museer har selv haft folk nok til at lave en grundig undersøgelse af jorden.

Derfor blev Eigil og hans folk af nysgerrige amatørarkæologer med en passion for arkæologi tilkaldt.

- Det er et hårdt liv at være frivillig arkæolog. Staten vil jo helst have deres egne folk på sagen, så de fleste render jo bare rundt med metaldetektorer. Det sker sjældent, at vi får lov til at komme med til udgravninger, så vi er selvfølgelig glade for, at vi har fået muligheden her, siger den muntre arkæolog.