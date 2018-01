Tre 15-16-årige drenge fra Efterskolen ved Nyborg blev onsdag idømt syv måneders betinget fængsel i Retten i Svendborg. Drengene overfaldt og forsøgte at bestjæle to kvinder i Nyborg kort før jul.

Nyborg: - Nu skal jeg ikke være formanende, for jeg er sikker på, at I har lært noget af at sidde i varetægtsfængsling. Men jeg vil sige, at I skal ikke forvente at få sådan en chance her igen.

Sådan advarede dommer Rasmus Aggersbjerg Kristensen, mens han så direkte på de tre drenge på 15 og 16 år, som han netop havde givet en betinget straf på syv måneders fængsel til hver især. Det skete onsdag eftermiddag, hvor Retten i Svendborg fandt drengene skyldige i forsøg på røveri og tyveri.

Trioen modtog dommen i stille jubel. De krammede deres forældre og havde store smil på læberne. Det skyldes, at de nu selv kan sørge for, at de ikke skal sidde mere i fængsel end de fem uger i varetægt, de allerede har afsonet. Hvis de ikke begår kriminalitet det kommende år og tilpasser sig en række andre vilkår, kan de fortsætte deres almindelige liv.

Retten fandt det ellers bevist, at de tre drenge havde forsøgt at begå røveri mod en ældre dame og kort efter prøvet at bestjæle en anden kvinde. Begge hændelser skete natten mellem den 16. og 17. december i Nyborg, hvor drengene gik på efterskole sammen.

Anklager Tine Friis havde lagt op til at give de unge mennesker et års ubetinget fængsel, men dommeren og de to nævninge fandt det formildende, at de tiltalte er under 18 år, at ingen af dem er tidligere dømt og at alle tre har gode personlige forhold.