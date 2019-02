Efterlysning: Søren Kierkegaard skal have nyt hjem på Østfyn

Faderen bag eksistentialismen skal have et nyt hjem. Østfyns Museer efterlyser derfor institutioner, som vil tage imod den verdenskendte digter.

Nyborg: Søren Aabye Kierkegaard var i sin tid ikke glad for at rejse. Faktisk befandt han sig bedst i de hjemlige gemakker, hvorfra han skrev flere store værker i 1800-tallets København.

Sagen er dog en anden i Nyborg, 2019. Nyborg-kunstneren Carl Aarsleffs gipsskulptur af den store teolog er nemlig blevet hjemløs, og derfor efterlyser museuminspektør fra Østfyns Museer, Mette Thøgersen, nu et hjem til den godt tre meter høje skulptur.

- Vi håber at komme i dialog med eventuelle interesserede. Vi tænker umiddelbart, det skal være en form for institution, som tager imod Kierkegaard. Det eneste krav er, at skulpturen af Kierkegaard kommer til at stå et sted, hvor mange borgere vil have mulighed for at nyde ham.

Gipsskulpturen af Kierkegaard blev lavet som en prøve forud for konstruktionen af den bronzestatue af Kierkegaard, som siden 1918 har stået i bibliotekshaven ved Christiansborg i København. Mette Thøgersen mener da også, at det vil være en stor værdi for en institution at have Kierkegaard stående.

- Kierkegaard er jo en af de helt centrale danskere indenfor litteraturen og filosofien. Så det her med at kunne have Kierkegaard stående som et monument på hans forfatterskab, må jo være fantastisk.

Figuren af Søren Kierkegaard stod i omkring 100 år i en tilbygning til Borgmestergården, der rummede en række af Carl Aarsleffs værker. Skulptur-samlingen blev nedlagt, fordi by-museet skal have en ny funktion i samspil med det udbyggede Nyborg Slot.

Meningen var at flytte den mere end to meter høje skulptur til Nyborg Gymnasium, men den viste sig at være skrøbelig til transporten. I stedet havnede den i marts 2018 i en lagerhal i Nyborg, hvor Østfyns Museer har måtte vente på at kunne skaffe kapital til at restaurere Kierkegaard.

Fredag blev Kierkegaard så flyttet til en hal i Hjallese, hvor konservator Anders Ekstrøm Løkkegaard skal restaurere den skræntende figur, så Kierkegaard er klar til at finde et nyt hjem.

Man er velkommen til at kontakte Mette Thøgersen på mlt@ostfynsmuseer.dk, hvis man er interesseret i skulpturen.