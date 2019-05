Efterlysning: Børn søger voksenvenner

Nyborg: Børns Voksenvenner, Nyborg, vil igen stå klar til årets Pinsemarked lørdag 8 juni.Som noget helt nyt kan børn få sat super sej tatovering på armen af en af foreningens frivillige. En af byens professionelle tatovører har i øvrigt sagt, at det skam næsten ligner rigtige tatoveringer.

Det oplyser Børns Voksenvenner, Nyborg, i en pressemeddelelse.

Foreningen vil samtidig gerne slå et slag for, at der er brug for flere frivillige voksne, som har tid og overskud til at tage del i et barns liv. Der står nemlig mange børn på venteliste til en voksenven i Nyborg. En voksenven erstatter ikke en mor's eller far's rolle som forælder, men er en ekstra voksen i et barns liv og en rollemodel, som barnet kan spejle sig i.

Alle er velkommen til at komme forbi boden til Pinsemarkedet og få en hyggelig snak om, hvordan man kan blive en god voksenven for et barn i Nyborg, lyder opfordringen.