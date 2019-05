Efter tyveri og hærværk: Nyborg Voldspil videoovervåget

Formanden for Nyborg Voldspil er harm over meningsløst hærværk og manglende respekt for de frivilliges arbejde på Danmarks ældste friluftsscene.

Nyborg: Efter flere tilfælde af hærværk, et omfattende tyveri og et forsøg på at stikke ild på et orkesterhus, bliver området ved Nyborg Voldspils friluftsscene nu videoovervåget.

Sent mandag aften var det tæt på, at scenen og kulisserne, som for tiden er under opbygning på volden, var blevet flammernes bytte.

Efter at en container var blevet tømt for kostbart værktøj stak de formodentlig samme gerningsmænd ild på noget papir, der var placeret tæt på en trækonstruktion.

Og ifølge formanden for Nyborg Voldspil, Jesper Bech Madsen, var det kun et tilfælde, at det ikke gik helt galt.

- Det var et rent held, at der helt tilfældigt kom fire unge voldspillere forbi, som så, hvad der var ved at ske, siger han.

De fire fik slukket branden, inden den bredte sig.

Men ikke hvis de var kommet forbi og havde handlet snarrådigt, kunne hærværket have udviklet sig til noget nær en katastrofe.

- Det er voldsomt. Og en ren tilfældighed, at ilden ikke har fået fat i hele trækonstruktion omkring orkesterhuset, siger voldspillernes en noget rystede formand.