91 personer er tilmeldt et møde, hvor passagerer og pårørende får mulighed for at stille spørgsmål til Fyns Politi, læger, redningsfolk og DSB efter togulykken den 2. januar i år.

Allerede samme dag som den voldsomme togulykke 2. januar fandt sted, annoncerede Fyns Politi, at der ville blive et informationsmøde for passager og deres pårørende. Dette møde afholdes torsdag. I respekt for og af hensyn til passagerne er der tale om et lukket møde. Fyns Politi ønsker derfor ikke at oplyse, hvor eller hvornår mødet afholdes. Repræsentanterne, som vil være til stede ved mødet er: Søren Jepsen, overlæge, leder af Akut Medicinsk Koordination, Region Syddanmark René Cording, viceberedskabsdirektør, Beredskab Fyn Flemming Jensen, administrerende direktør, DSB Bo Haaning, souschef Havarikommissionen Lars Bræmhøj, chefpolitiinspektør, Fyns Politi Efter mødet bliver der afholdt et kort pressemøde.

Møde for pårørende Fyns Politi har også tilrettelagt et møde for pårørende til de otte personer, der omkom under ulykken. Der vil ikke blive afholdt pressemøde eller andet i forbindelse med dette møde. Af hensyn til de pårørende, vil der ikke blive meldt noget ud om hverken tid eller sted for dette møde.