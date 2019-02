Efter at have fået to sure er Jakob Krøll glad for nu at kunne skitle med en glad smiley.Foto: Kasper Riggelsen

Efter at have indkasseret to sure smileys kan Café Sct. Knud i Nyborg nu skilte med topkarakterer og en strålende, glad smiley.

Nyborg: Café Sct. Knud er glad igen. I helt bogstavelig forstand. Caféen, der er en del af Sct. Knuds Golfklub i Nyborg, måtte efter to kontrolbesøg sidste år indkassere to sure smileys og bøder på i alt 5750 kroner. Men efter at have aflagt et nyt besøg i mandags, kan Fødevarestyrelsen konstatere, at der ikke er noget at komme efter. Café Sct. Knuds får topkarakterer for håndtering af fødevarer, rengøring og lovpligtige egenkontrol. Og eftersom Fødevarestyrelsens kontrolrapporter også er kommet op at hænge, som de skal, kan Caféen altså nu glæde sig over en glad smiley.

Anmeldt efter frokostselskab Café Sct. Knud kom i Fødevarestyrelsens søgelys efter et frokostselskab i oktober sidste år. En af gæsterne indgav anmeldelse om sygdom i form af diarré og opkast blandt 10 af de 13 gæster. Og selv om det hverken dengang eller siden er påvist, at sygdomsudbruddet skyldes forhold på caféen, resulterede et kontrolbesøg ikke desto mindre i en sur smiley og en bøde. Ifølge Fødevarestyrelsen forsømte forpagter Jakob Krøll sin meldepligt, fordi han var for længe om at give besked om de syge gæster. Den anden sure smiley måtte caféen indkassere i december sidste år, fordi kontrolrapporten med den første sure smiley ikke var synlig for kunderne.

- En træls sag Jakob Krøll havde i sagens natur hellere været de sure smileys og omtalen af dem foruden. - Det har været en træls sag. Men jeg er selvfølgelig glad for, at vi nu har fået en glad smiley. Og så ser jeg ellers fremad til et år, hvor vi har flere nye tiltag på vej. Formanden for Sct. Knuds Golfklubs bestyrelse, Jørn N. Nielsen, er også tilfreds. - Vi er i klubben naturligvis glade for, at vores café nu har en glad smiley, siger han. - De sure smileys kom på baggrund af en kedelig hændelse. Men den havde ikke noget med caféens hygiejne eller kvalitet i øvrigt at gøre. Forholdene er i orden. Og vi er meget glade for Jakob Krøll og caféen. Der er flere og flere, som besøger den, så den bidrager klart til et bedre klubliv, tilføjer Jørn N. Nielsen.