Efter naboklager: Flere påbud til nedbrydningsfirma

Den tidligere centralinstitution Strandvænget (nederst i billedet) er ved at blive fjernet for at give plads til en ny bydel under navnet Strandhøjen. Nedbrydningen af betonbyggerierne har givet gener for beboerne i Skovparken, der ligger få meter fra den store byggeplads. Foto: Michael Bager

Beboere i Skovparken klagede tidligere på sommeren over larm fra nedbrydningen af den gamle betoninstitution, Strandvænget. Det førte til flere påbud fra Nyborg Kommune - blandt andet forlangte kommunen en midlertidig støjvold for at skærme Skovparken for den værste larm.

Nyborg: Beboerne i Skovparken i det nordlige Nyborg har haft en rolig sommerferie og har kunnet nyde udelivet i fulde drag, efter flere af beboerne i begyndelsen af juli var generet af larm fra de store maskiner, der er i gang med at findele den tidligere centralinstitution - det tidligere Strandvænget. Nedbrydningsfirmaet P. Olesen A/S har nemlig også holdt ferie i tre uger, og der har slet ikke været gang i de store maskiner på Strandhøjen i den periode. Men arbejdet med nedbrydningen er nu gået i gang igen i denne uge, og inden længe kommer de helt store og støjende maskiner også tilbage i arbejde. Om det så også vil betyde store støjgener i Skovparken, vil tiden vise, for efter gentagne klager i begyndelsen af juli, har miljøkontrollen fra Nyborg Kommune været på besøg på byggepladsen flere gange, og det har resulteret i flere påbud til nedbrydningsfirmaet P. Olesen. Blandt andet har kommunen forlangt, at firmaet placerer det nedknuste beton i en stor halvmåneformet bunke, som skal agere støjvold og skærme genboerne for de værste gener. Og samtidig er det indskærpet, at de larmende maskiner skal placeres bag støjvolden. Desuden har kommunen indskærpet, at arbejdet med at skære, klippe og hamre betonen i stykker kun må foregå i tidsrummet mellem syv om morgenen og 18 om aftenen på hverdage. Ifølge Nyborg Kommune har det støjende arbejde tidligere på sommeren flere gange fundet sted uden for dette tidsrum.

Nyborg Kommune har krævet at nedbrydningsfirmaet på Strandvænget anlægger en stor støjvold af knust beton og holder det mest larmende arbejde bag volden. Foto: Mogens Rasmussen.

Uanmeldte besøg Nyborg Kommune fik klager fra beboerne i Skovparken både den 26. juni og den 8. juli, og det førte til uanmeldte besøg på byggepladsen, og sagsbehandleren fra kommunen målte også støjniveauet hos beboerne i den nordlige del af Skovparken. Støjmåleren afslørede støj fra nedknusningen på op til 67 dB (A) - og det var endda, når hammeren stod stille på Strandhøjen. - Etablering af en støjvold, der har en højde, som dækker aktiviteterne på pladsen vil medføre, at støjen bør blive reduceret med mindst 10 dB i boligområdet, skriver sagsbehandler Per Jürgensen i et notat efter sine besøg i området. Der har i øvrigt også været klager om støv fra findelingen af betonen, og derfor har kommunen indskærpet, at nedbryderne sørger for at vande den nedbrudte beton, så det ikke flyver rundt i nabolaget.