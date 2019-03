Efter it-skandale: Fagforeninger kræver kontant afregning

De ansattes faglige organisationer vil have Nyborg Kommune til at betale bod for at have krænket ansatte med skjulte videooptagelser. Foto: Kasper Riggelsen

Nyborg Kommune risikerer at skulle betale bod for at have krænket ansatte med skjulte videooptagelser. Efter en første forhandling er parterne kun enige om at være uenige.

Nyborg: En undskyldning er ikke nok. Nyborg Kommune skal til lommerne og betale et kontant plaster på såret for de krænkelser, ansatte på 4Kløverskolen i Ørbæk blev udsat for i november sidste år. Skolens leder og sekretær blev - uden at vide det - videooptaget, mens en sikkerhedskonsulent forsøgte at lokke dem i en nøje planlagt it-fælde. Og ifølge de ansattes fagforeninger var der ikke blot tale om krænkelser. Nyborg Kommune gik ifølge Skolelederforeningen og HK Kommunal også langt over grænsen for, hvornår og hvordan en kommune må kontrollere de ansattes arbejde.

Groft brud på aftale Ifølge de ansattes fagforeninger har Nyborg Kommune gjort sig skyldig i et groft brud på en "Aftale om kontrolforanstaltninger". Aftalen er indgået mellem KL og fagforeningernes særlige forhandlingsfælleskab. Og fagforeningerne mener, Nyborg Kommune skal betale bod for at have brudt den. En bod er en kontant afregning, der bedst kan sammenlignes med en bøde. "Aftale om kontrolforanstaltninger" fastslår blandt andet, at medarbejderne skal informeres i god tid og grundigt, når en kommune har nye planer om kontrol af deres arbejde på vej. Og de ansattes fagforeninger mener ikke, de ansatte blev informeret tilstrækkeligt, før Nyborg Kommune i november sidste år sendte it-sikkerhedsfirmaet Prueba Cybersecuritys hemmelige agenter i marken. Aftalen om kontrolforanstaltninger understreger også, at "kontrolforanstaltninger må ikke være krænkende over for medarbejdere, og de må ikke forvolde medarbejderne tab eller nævneværdige ulemper".

Ikke noget resultat Det første forhandlingsmøde mellem KL, som forhandler på Nyborg Kommunes vegne, og de ansattes fagforeninger førte imidlertid ikke til noget resultat. KL er ikke på nuværende tidspunkt indstillet på at indgå en aftale om bod. Og det overrasker Skolelederforeningens formand, Claus Hjortdal. - Jeg havde troet, at KL og Nyborg Kommune ville være interesseret i at lukke den her sag så hurtigt som muligt, siger Claus Hjortdal. Han er overrasket over KL's afvisning af en bod. - Og det er ikke os, der har behov for at køre sagen længere op. Men vi må også fastholde, at selv om man kan undskylde i forhold til de ansatte, så kan man ikke undskylde sig fra at betale bod for et groft brud på en klar aftale, siger Claus Hjortdal.

Vil finde en løsning Indtil videre er parterne i sagen ikke enige om andet end at være uenige om konsekvenserne af de skjulte videooptagelser af ansatte på 4Kløverskolen. KL er ifølge juridisk chef Pernille Christensen imidlertid indstillet på at fortsætte forhandlingerne. - Næste skridt er, at aftaleparterne Forhandlingsfællesskabet og KL mødes, så vi kan finde en løsning, som alle er tilfredse med, siger hun. Forhandlingsfællesskabet forhandler på vegne af 565.000 offentligt ansattes organisationer. Og både KL og Skolelederforeninger håber at nå til enighed. Hvis ikke det bliver tilfældet, ender sagen formentlig i Arbejdsretten.