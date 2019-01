Efter hed radiodebat: DF'er betragter gymnasierektor som politiker

Nyborg: Rektor på Nyborg Gymnasium, Henrik Vestergaard Stokholm, måtte stå model til lidt af hvert, da han for nylig deltog i et radioprogram på DR's P1. Ikke bare blev han beskyldt for at pudse sin egen glorie i medierne oven på sagen om familien Hussein fra Nyborg, som har fået sin opholdstilladelse inddraget, men hvor gymnasiet alligevel valgte at fortsætte undervisningen for familiens børn.

Martin Henriksen fra Dansk Folkeparti kritiserede også rektoren for blandt andet at agere som politiker, og den holdning får nu opbakning fra viceborgmester i Nyborg Kommune, Carsten Kudsk (DF).

I en kommentar på Martin Henriksens Facebook-profil skriver byrådsmedlemmet fra Nyborg direkte, at han fremover vil betragte Henrik Vestergaard Stokholm som politiker og vil behandle ham derefter.

- Henrik er uden tvivl en dygtig gymnasierektor. Men som embedsmand skal han være en neutral samarbejdspartner for kommunen, og det har jeg svært ved at betragte ham som fremover. I stedet fremstår han i dag som en kampfigur for en gruppe mennesker, der gerne vil have helt vildt mange flygtningen til Danmark. Prøv at forestille dig det ramaskrig, det havde affødt i den modsatte situation, altså hvis rektoren havde stillet sig frem og havde sagt: Jeg er DF'er, og jeg er glad for, at familien Hussein skal sendes hjem igen.

Lyder det altså fra Carsten Kudsk, der mener, at Martin Henriksen blot har sat ord på det, mange mennesker går og tænker.