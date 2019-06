Efter hærværk, tyverier og ildspåsættelse: Kommunen hjælper voldspillet

Nyborg: Efter flere tilfælde af hærværk, tyveri og ildspåsættelse mod Nyborg Voldspils kulisse på volden tilbyder Nyborg Kommune nu hjælp. Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget, Erik Rosengaard (V), har tilbudt voldspillerne, at vagter fra Securitas kan patruljere i området hver dag og nat.

- Det er et tilbud, vi i Nyborg Voldspil er meget glade for, og som vi selvfølgelig har takket ja til, skriver formanden Jesper Bech Madsen i en pressemeddelelse.

- Derudover er der nu også sat kameraovervågning op på hele sceneområdet, så vi forhåbentlig kan undgå ubudne gæster.

- Vi er rigtig glade for Nyborg Kommunes hjælp, de støttende beskeder vi har modtaget og ikke mindst de søde kommentarer vi hører, når vi går gennem byen. Det betyder rigtig meget for Voldspillet og de frivillige at mærke den varme opbakning; og trods lidt modgang kigger vi nu frem mod premieren på sommerforestillingen Frøken Nitouche - med et twist, som har premiere fredag den 19. juli 2019, skriver Jesper Bech Madsen.

Situationen var i øvrigt nøjagtig den samme sidste år op mod premieren på "Singin' in the Rain" midt i juli. Dengang havde hærværksmænd væltet et stort skilt med ordene Hollywood, og også da var kulturudvalgsformand Erik Rosengaard hurtig med at tilbyde hjælp til at af byens store kulturelle fyrtårne.