Efter fyring: Afdelingsleder ser sig om efter nyt job

Troels Juul Hansen har gennem de seneste 11 år været med til at bygge sfoen i Aunslev op til det, den er i dag. Nu er han afskediget med virkning fra 1. august 2019. Selv håber han på at kunne stoppe før tid.

Aunslev: Det er med meget blandede følelser, at lederen af skolefritidsordningen i Aunslev, Troels Juul Hansen, kan se tilbage på de seneste uger. Han lægger ikke skjul på, at han blev både skuffet og ked af det, da han fik beskeden om, at han er opsagt med virkning fra 1. august 2019. På den anden side er han stolt over den opbakning, som han har fået fra forældrene.

- Jeg vidste godt, at jeg sad på det yderste mandat, både set i forhold til antallet af medarbejdere og børnetallet. Derfor var det måske ikke så overraskende. Men derfor er det da noget rigtig øv alligevel, at Nyborg Kommune vælger at spare en leder væk. Til gengæld vil jeg sige, at vores skoleleder har håndteret det på en meget sober og ærlig måde, så jeg kunne ikke have ønsket mig mere i den situation. Det, jeg til gengæld kunne have ønsket mig, var, at Nyborg Kommune tilbød en fritstilling med et halvt års løn, så jeg ikke skulle komme på arbejde hver dag et sted, som jeg har været en del af i 11 år. Det er det sværeste at være i, både motivationsmæssigt og følelsesmæssigt, fortæller han.

Troels Juul Hansen er da også i fuld gang med at søge et nyt arbejde.

- Så jeg håber lidt, det kan få en ende inden så længe, sådan så alle kan komme videre. Både forældre og medarbejdere, men også i forhold til den struktur der skal være efterfølgende med en person mindre i vores ledelsesteam, siger han.

SFO'en bliver kompenseret for tabet af en afdelingsleder i form af ekstra pædagogtimer. Troels Juul Hansen har dog meldt klart ud, at det ikke har nogen interesse for ham.

- Jeg er her som leder og selvfølgelig også pædagog på halv tid. Men det er ledervejen, jeg skal gå, så det er bedre for mig at komme helt videre, lyder forklaringen.