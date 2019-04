Krydstogtskibet MS Berlin anløber Nyborg to gange i sommeren 2020.

Nyborg: Det er flere år siden, et krydstogtskib lagde vejen forbi Nyborg, men nu har havneselskabet ADP fået hul på bylden. I sommeren 2020 kommer skibet MS Berlin nemlig to gange - første gang i juli og anden gang i august.

Det skriver Nyborg Kommune i en pressemeddelelse.

Skibet har 412 gæster og 139 besætningsmedlemmer. Gæsterne ombord er tyske, som rejser efter autentiske oplevelser. Rederiet FTI Cruises kommer på besøg i Nyborg i maj måned 2019, hvor de vil se byen og havneterminalen.

Krydstogtturismen i Danmark vokser, og en række danske havnebyer sætter i 2019 rekord i antallet af krydstogtskibe og gæster. Havneselskabet ADP, som ejer og driver havnene i Nyborg, Fredericia og Middelfart, har siden 2012 arbejdet med udvikling af krydstogt i Fredericia, og på få år har man opbygget en succesfuld destination. ADP sætter i år rekord med 20 anløb til Fredericia.

ADPs erfaring og kendskab til krydstogtmarkedet og de internationale rederier skal nu bruges til udvikling af Nyborg som ny krydstogtdestination.

- Vi har godt fat i de internationale krydstogtrederier og er vant til at sælge de store turistattraktioner på Fyn som for eksempel Egeskov Slot og H.C Andersens Hus, når vi besøger rederierne. Jeg deltager i næste uge i verdens største krydstogtmesse i Miami i Florida, hvor jeg skal markedsføre og sælge både Nyborg og Fredericia til internationale rederier og rejseagenter, siger Line Tange, Cruise Manager i ADP A/S.

Nyborg havn har flere gange tidligere haft besøg af krydstogtskibe. Senest i 2016, da skibet MV Braemar lagde til kaj på Lindholm terminalen i industrihavnen i Nyborg. Anløbet kom i stand med få dages varsel, og i løbet af kort tid fik ADP og byen planlagt og afviklet et anløb med 791 gæster, som fik en fantastisk dag i byen med Nyborg Slot som omdrejningspunkt.

- Internationale krydstogtgæster rejser efter autentiske og historiske oplevelser, og derfor har Nyborg by med Nyborg Slot et stort potentiale for udvikling af krydstogtturisme, siger Line Tange.

Udviklingen af Nyborg som krydstogtdestination sker i et koordineret samarbejde mellem ADP, Nyborg Kommune og VisitNyborg/Bureauet Nyborg.

- Det bliver rigtig godt for Nyborg, hvis det lykkedes med at tiltrække flere krydstogtskibe til byen. Med ombygningen af Nyborg Slot og satsningen på UNESCO Verdensarvslisten kan byen og slottet blive en helt særlig turistattraktion, som vil appellere til internationale gæster. Samtidig vil krydstogtanløb understøtte byens arbejde med vækst inden for turisme", siger Kaj Refslund, byrådsmedlem i Nyborg Kommune og medlem af ADP's bestyrelse.