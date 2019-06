Efter fire år: Bureauet Nyborg blev lagt i graven

Efter fire år har politikerne i Nyborg Kommune valgt at tage afsked med Bureauet Nyborg, der skulle samle indsatsen for turisme, erhverv og handel. Det sker på opfordring fra bureauets egen bestyrelse. Også det særlige Kina-udvalg er fortid.

Nyborg: Ideen med Bureauet Nyborg så rigtig fin ud på papiret, nemlig at skabe en rød tråd i indsatsen for turisme, erhverv og handel.

For er det handlen, der er med til at trække turisterne til - eller er det turisterne, der skaber arbejdspladser, også indenfor handel?

Men konstruktionen har vist sig at rumme en lang række udfordringer. Samtidig er der kommet ny lovgivning på området, og hele erhvervsindsatsen på Fyn er i dag indretten på en anden måde end for fire år siden, hvor det fælles kontor på Torvet i Nyborg blev skabt.

På et byrådsmøde forleden valgte politikerne så endegyldigt at lægge Bureauet Nyborg i graven. Det skete i øvrigt på opfordring fra bureauets egen bestyrelse. I stedet skal der fremover stå "Visit Nyborg" over lokalerne ved borgerservice for at signalere, at der er tale om et mere rendyrket turistkontor.

Det kan give god mening, lød det fra blandt andre Socialdemokratiets Martin Stenmann.

- Det har måske været lidt svært at for andre at finde ud af, hvad Bureauet Nyborg overhovedet er for en størrelse. Det vigtige er, at der fortsat finder et samarbejde sted mellem vores forskellige foreninger, så vi kan sikre en fortsat vækst indenfor turisme, handel og erhverv, sagde han.

Partifællen Jesper Nielsen opfordrede samtidig til, at man benytter lejligheden til at diskutere, hvornår noget er kultur, og hvornår noget er et event. Som et eksempel nævnte han, at bureauet har stået som arrangør af Dansens Dag.

- Der var måske af os i Kultur- og Fritidsudvalget, der undrede os over, at det ikke var balletskolen eller vores kulturhus, der stod for den del, bemærkede han og satte dermed fingeren ned på et af de ømme punkter omkring konstruktionen, som altså nu er fortid.

Under samme punkt vedtog byrådet, at Udviklingsrådet udvides med repræsentanter fra blandt andre Nyborg Turistforening, samt at man nedlægger det særlige Kina-udvalg. Opgaven med at holde linjen varm til "Riget i Midten" skal fremover håndteres af Erhvervs- og Udviklingsudvalget.