Nyborg: Er jeg god nok? Hvordan får jeg succes? Hvad succes i øvrigt? Og hvad skal jeg gøre, når jeg har fået studenterhuen på hovedet?

Det er håndfast realisme taget lige ud af elevernes hoveder, når Nyborg Gymnasium fra lørdag den 26. januar inviterer til musical i Bastionen i Nyborg. "Efter Festen" hedder forestillingen.

Historien starter lige efter eksamen og alle festerne, der følger med. Publikum følger en gruppe elever, der bokser med det helt store spørgsmål: Hvordan former jeg nu resten af livet?

- Jeg har lavet en historie, der handler om succes. I skoletiden er det for mange et spørgsmål om at få de højeste karakterer. Men hvad sker der efter skolen, spørger Johanne Ting Graf, dramalærer på Nyborg Gymnasium og hovedforfatter til forestillingen "Efter Festen".

- Med stykket vil jeg gerne sige til eleverne: Ro på. Livet er langt, og der bliver mulighed for at tage en masse valg hen ad vejen. Og først og fremmest må de gøre op med sig selv, hvad succes er for dem, siger Johanne Ting Graf.

Det lyder alt sammen meget alvorligt og voksent, men de medvirkende - elever fra gymnasiets forskellige uddannelser - er glade for at lave musical med udgangspunkt i deres egne problemer og bekymringer.

- Jeg synes det er fedt, at arbejde med det tema, siger Nikoline Kolbe, Årup, der er i gang med det sidste år på IB på gymnasiet.

- Det er ikke noget, vi snakker så meget om i det daglige. Det ligger der bare og fylder en hel masse, siger Nikoline Kolbe, der spiller en af de større roller som den selvoptagne journaliststuderende, Emilia.

Men selv om emnet altså virkelig er alvorligt og realistisk, lover Johanne Ting Graf, at der også er masser af musik og dans og sjov i musicalforestillingen, hvor musikken er kendte numre som "I feel good", "Aquarius", "I'm still standing" og mange flere. I øvrigt hjulpet på vej af et stort kor og orkester på scenen. Naturligvis også med elever fra skolen.

Nyborg Gymnasium har i mange år haft tradition for at sætte en musical op hvert andet år, og det er anden gang, Bastionen lægger scene til.

- Scenen på gymnasiet ikke er stor nok, fordi der nu er så mange medvirkende, men vi vil også gerne signalere, at denne forestilling ikke bare er en lukket fest for gymnasiets elever, forældre og så videre, men den er for alle, siger Johanne Ting Graf.

Eleverne fra gymnasiet har arbejdet med forestillingen på Bastionen gennem det meste af måneden for at blive klar til premieren den 26 januar. Da Stiftstidende kiggede indenfor søndag formiddag, blev der arbejdet på flere fronter. I cafeen var Johanne Ting Graf og en flok af de medvirkende ved at lave de sidste ændringer til manuskriptet. På scenen arbejdede en gruppe drenge med et dansenummer, og nede i salen sad nogle stykker og lavede kostumerne færdige.

De medvirkende er elever fra alle de forskellige uddannelser på gymnasiet. De er udvalgt ved en optagelsesprøve, og der er tale om et fritidsprojekt.

Musiklærer Thomas Lund har stået for musikken.

Der er premiere på "Efter festen" lørdag den 26. januar klokken 16. Forestillingen spiller også søndag kl 16 og tirsdag, onsdag og torsdag klokken 19.

Biletter på Bastionens hjemmeside.