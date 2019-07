Efter endnu en påsat brand i kolonihaveforening: 51-årig mand anholdt

Politiet anholdt sidst på eftermiddagen søndag en 51-årig mand. Han er sigtet for ildspåsættelse, efter at der tidligere søndag var brand i et lille skur tilhørende et kolonihavehus i Havekolonien Grejsdalen i Nyborg.

Det var dermed den fjerde brand inden for få dage i Nyborg, og de tre tidligere brande fandt sted natten til fredag i præcis samme område som den, der søndag brød ud.

Alarmcentralen fik et opkald søndag eftermiddag klokken 15.28 fra en borger, som kunne se røg stige til vejrs fra et sted inde i Havekolonien Grejsdalen. Det viste sig ikke at være en grill, som var blevet for varm, men døren i et sideskur til et kolonihavehus, som en eller flere ukendte gerningsmænd havde sat ild til.

Ilden var dog blevet så hurtigt slukket, at den ikke nåede at sprede sig til selve kolonihavehuset.

Der var ingen personer til stede, da branden fandt sted ved kolonihavehuset, som ifølge avisens udsendte reporter Carsten Olsen ligger ret isoleret i havekoloniforeningen. Derfor har det været muligt at komme uset til og fra brandstedet.

Politiet var efter branden massivt til stede i området med både en indsatslederbil og tre patruljevogne for at sikre spor af gerningsmanden eller -mændene. Det har været under denne efterforskning, at den 51-årige mand blev anholdt, men de nærmere omstændigheder vil vagtchef Kenneth Taanquist, Fyns Politi, ikke fortælle af hensyn til de videre undersøgelser.