Efter brand i klubhus: Hjælpen strømmer ind til sportsfiskerne

Udover folk der vil donere penge til et nyt klubhus, har også musikere og håndværkere henvendt sig til sportsfiskerne.

NYBORG: Gamle fotografier, gode minder og et legendarisk klubhus gik for godt to uger siden op i røg, da Nyborg Sportsfiskerforenings klubhus brændte.

Det har fået foreningen til at undersøge muligheden for en indsamling, og allerede inden dens officielle søsætning har flere allerede henvendt sig.

- Der har været virkelig mange henvendelser fra folk, som både vil donere men også hjælpe med det administrative i forhold til en fundraising. Og en stor del af dem kommer ikke en gang fra klubben, men blot folk der har hørt om initiativet igennem Facebook, siger formanden for Nyborg Sportfiskerforening, Frank Hansen.

Sportsfiskerne er også blevet tilbudt professionel hjælp fra fagfolk, der gerne vil gøre sit for, at et nyt klubhus bliver en realitet.

- Vi har henvendelser fra lokale håndværkere, som siger, at vi bare skal sige til, hvis der er noget, vi skal have hjælp med at få fikset. Vi har også allerede tre bands på plads, som gerne vil hjælpe, hvis vi laver en støttekoncert 20. oktober, siger formanden.

Branden den 12. juli hos sportsfiskerne var kun én ud af tre brande den dag, hvor to kolonihavehuse også blev antændt.

Dermed skriver foreningen sig ind i fortællingen om i alt 11 uforklarlige brande i Nyborg siden starten af april i år.

Lystfiskerne har igennem længere tid været hjemsøgt af ubudne gæster, og en ironisk formand finder nu en smule ro i det nedbrændte klubhus.

- Vi har i lang tid haft problemer med unge, som kommer her om natten og ryger hash. Vores bænke har alle haft små brandskader efter drengestregerne, så jeg har længe gået med en frygt for, at der en dag vil blive antændt en større brand. Den er jeg så fri for nu, bemærker Frank Hansen.