Efter brand i kælder: Forhåbentlig kan vi komme hjem til jul

Ove Wittendorf befandt sig hjemme, da han en sen aften i juli kunne høre en dør smække i stueetagen. Da han gik ned for at se efter, fik han fornemmelsen af, at noget var galt. Og ganske rigtigt. I kælderen var der røg og flammer. Det er endnu uopklaret, hvordan branden er opstået. Arkivfoto: Simon Holt