Efter brand: Sportsfiskere aflyser ferieaktivitet

Nyborg: Nyborg Sportsfiskerforening aflyser nu endegyldigt en ellers meget populær ferieaktivitet for byens børn.

Sportsfiskernes klubhus på volden i Nyborg brændte ned til grunden efter en påsat brand den 12. juli.

Allerede ved den lejlighed frygtede foreningen at måtte aflyse børnenes ferie-fiskeri.

Og efter at have overvejet at afvikle aktiviteterne i uge 31 et andet sted, opgiver sportsfiskerforeningen nu helt at gennemføre arrangementet.

- Vi kunne måske godt have holdt arrangementet et andet sted på volden. Men eftersom alt vores fiskegrej også blev taget af flammerne, ser vi ikke anden udvej end at aflyse, siger formanden for sportsfiskerforeningens ungdomsudvalg, Steen Christensen.

Branden i sportsfiskernes klubhus var en af fire uforklarlige brande, der natten til fredag i sidste uge forvoldte skade på to kolonihavehuse og en garage i umiddelbar tilknytning til handicapcenteret Låddenhøj.

Handicapcenteret ligger lige over for haveforeningen Grejsdalen, hvor en af fredagens andre brande blev antændt.