Efter 38 år: Roklub klar til afdrag på lån

Det er slut med kommunens langmodighed, når det gælder Nyborg Roklub. Efter 38 års afdragsfrihed bliver roklubben pålagt at betale afdrag på et kommunalt lån.

Nyborg: Roerne kæmper for at holde havet fra klubhuset, og indtil videre er det lykkedes to gange i det nye år. Derimod bliver det sværere og sværere at dæmme op for Nyborg Kommunes gentagne krav om tilbagebetaling af et 38 år gammelt kommunalt lån på 200.000 kroner.

Kultur- og Fritidsudvalget er for første gang klar til at skrue bissen på og kræver nu, at roklubben begynder at betale afdrag på det stående lån fra 1981. Det er slut med årtiers langmodighed.

- Nu skal vi have lånet ud af verdenen. Vi har holdt møde med roklubben og har lavet en aftale, hvor klubben skal afdrage med 20.000 kroner årligt i de næste 10 år, siger formand for Kultur- og Fritidsudvalget, Erik Rosengaard (V).