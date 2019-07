EU melder pas: Ingen penge til Lynfrosten

Det danske medlem af Europaparlamentet Christel Schaldemose (tv) kastede sig under store mediebevågenhed ind i en kamp for at skaffe EU-penge til forureningen på den såkaldte Lynfrost-grund i Nyborg. Foto: Carsten Olsen

Alt tyder på, at et nyt butikscenter vil blive bygget oven på forureningen i jorden under de gamle fabriksbygninger på Storebæltsvej i Nyborg.

Nyborg: Det bliver ikke EU, der betaler for at få renset op på den såkaldte Lynfrost-grund i Nyborg. Det oplyser EU's miljøkommissær i et svar til det danske medlem af Europaparlamentet Christel Schaldemose (S). Christel Schaldemose kastede sig kort før valget til Europaparlamentet i maj ind i kampen for at få renset op på Lynfrost-grunden, før Nyborg Kommune og ejeren af grunden, Philipsen Gruppen, går videre planer om at bygge et nyt, stort butikscenter på arealerne ved Storebæltsvej. Hun undrede sig over, at der blandt EU's mange pengekasser til gode formål i medlemsstaterne ikke er en, der står jordforurening på. - Det er jo mærkeligt, når der er EU-penge til golfbaner på Ærø, skibakker på Bornholm og mange andre mere eller mindre overflødige projekter i EU, som Christel Schaldemose dengang sagde til Fyens Stiftstidende.

Betydelig forurening Grunden under det gamle Nyborg Lynfrost er forurenet med en lang række giftstoffer. Forureningen stammer tilbage fra dengang for flere årtier siden, hvor de danske kommuner drev en tjærevirksomhed i området. Forureningen er aldrig endeligt kortlagt. Men diverse analyser af boreprøver har flere gange godtgjort, at der er tale om en ganske betydelig forurening. Der er for nuværende imidlertid ingen fare for grundvandet eller overfladevandet i Storebælt. Og derfor er Lynfrost-grunden placeret et godt stykke nede på de danske regioners liste med forurenede grunde, hvor der er et akut behov for at få renset op.

Råd og viden EU's miljøkommissær, Karmenu Vella, har imidlertid ikke andet at tilbyde Christel Schaldemose - og de nyborgensere, der gerne ser en oprensning på Lynfrost-grunden - end en anbefaling af et EU-program, hvor Danmark kan få råd og vejledning om håndtering af forurenede grunde. Men der er penge, der mangler. Og dem må Danmark selv finde flere af, hvis der skal rense op på Lynfrost-grunden. Der er blandt de partier, der står bag den nuværende regering, flertal for at sætte flere penge af til jordforurening. Men om det rent faktisk også bliver tilfældet, er der ingen, der ved, før regeringen, kommunerne og regionerne efter sommerferien tager på forhandlinger om kommunernes og regionernes fremtidige økonomi.