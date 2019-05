EP-valg: Valgplakaterne bliver hængende

Nyborg Kommune forklarer beslutningen med, at de vil tage hensyn til politikerne og de frivillige, som i den dobbelte valgkamp har travlt.

NYBORG: Bolsjer, pamfletter, tv-debatter og valgplakater. Der er efterhånden ingen tvivl om, at danskerne snart skal til stemmeurnerne.

Specielt er det dog i år, at danskerne har hele to forskellige valgkampe at forholde sig til, da der foruden folketingsvalget grundlovsdag også skal stemmes den kommende søndag ved Europa-Parlamentsvalget.

Derfor har der det seneste stykke tid i gader og stræder rundt om i kongeriget både hængt valgplakater dedikeret til folketings- og Europa-Parlamentsvalget.

Ifølge lovgivningen på området skulle plakaterne til det sidstnævnte valg tages ned senest 3. juni, men hos Nyborg Kommune har man valgt at spare de politisk aktive for en ekstra køretur.

- Nyborg Kommune vil - i lighed med Vejdirektoratet og de fleste af landets kommuner - se mildt på reglerne, så plakaterne til Europa-Parlamentsvalget kan få lov at hænge lidt længere end de normale otte dage, skriver Nyborg Kommune i en pressemeddelelse.

Det nye tiltag betyder nu, at begge typer af valgplakater senest skal være taget ned 13. juni.