Dyrere at komme af med vandet

Nyborg: Det rene vand bliver billigere i Nyborg, men det bliver dyrere at hælde det i kloakken. Det bliver også lidt dyrere at få skraldespandene tømt.

Det bliver billigere at tage sig et glas vand for forbrugerne i Nyborg i 2019. Faktisk får vandprisen et pænt nedslag på godt ti procent fra 6,70 per kubikmeter til 6 kroner.

Men det dyreste ved vand er jo ikke prisen for selve vandet men derimod prisen for at hælde vandet i kloakken, og vandafledningsafgiften stiger med to kroner fra 34 til 36,35 kroner pr. kubikmeter for forbrug på til 500 kubikmenter. Nyborg er dog stadig et stykke under det fynske gennemsnit på godt 40 kroner.

Også prisen for at få tømt skraldespandene steg, da vi kom ind i det nye år. For en almindelig husstand blev det 45 kroner dyrere på årsbasis.

Som tidligere omtalt holder Nyborg Forsyning og Service prisen på fjernvarme i ro ved overgangen til det nye år, selv om varmen stiger kraftigt i flere andre fynske byer.

Reguleringerne af priserne blev godkendt af Nyborg Byråd på årets sidste møde i december.