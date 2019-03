Dukkert i Storebælt: Nyt koldt gys til Nytår

Nyborg: Saluteringslauget fyrede den af, og propperne sprang på stranden, da Nyborg Kommune og ADP havde premiere på Nyborg Nytårsbad på årets sidste dag i det forgangne år.

Over 200 gæster fra Nyborg og det øvrige Fyn valgte let påklædte en kollektiv tur i det salte vand, mens Hotel Hesselets tjenere diverterede med både østers, champagne og kransekage efter vinterbadernes møde med det kuldslåede salte vand på otte grader. Næsten lige så mange valgte at beholde tøjet på og se på - over et godt glas og en enkelt fransk østers. Samlet pris for satsningen var 38.618 kroner.

Den totale oplevelse på strand og i vand bliver nu gentaget 31. december og bevæger sig mod en tradition. Det ligger fast efter Erhvervs- og Udviklingsudvalget og havneselskabet ADP har nikket ja og afsat i alt 40.000 kroner til en ny version af eventen. En begivenhed, som ikke bare tiltrækker rutinerede vinterbadere, men også mange andre, som har behov for at markere afskeden med det gamle år over et fælles dyp i Storebælt.