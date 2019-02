Dronningen på sommertogt til Nyborg

Nyborg: Kongens Skibsbro i Nyborg bliver en af de kajer, kongeskibet "Dannebrog" lægger til, når dronning Margrethe tager ud på sit årlige sommertogt.

Nyborg Kommune oplyser, at dronning Margrethe kommer på officielt besøg i Nyborg fredag den 31. maj.

Og det er blot anden gang, Nyborg får besøg af dronningen.

Første gang var for 10 år siden, hvor dronning Margrethe aflagde officielt besøg i Nyborg i selskab med prins Henrik.

Nyborg Kommune tager nu i samarbejde med kongehuset fat på planlægningen af den store begivenhed.

Og står det til Nyborgs borgmester, Kenneth Muhs (V), skal det royale besøg være en folkefest.

- Det er en stor ære for os at kunne tage imod hendes majestæt dronningen, og i vores planlægning vil vi forsøge at skabe mulighed for, at så mange som muligt kan møde op og se vores regent, siger Kenneth Muhs.