Dronning-effekten: Kaffemaskine brød sammen

Ifølge Nyborg Hansdelstandforening var dronningens besøg 31. maj en stor succes for byens caféer.

NYBORG: Dronning Margrethe er en populær monark. Det kom til udtryk fredag, da den 79-årige dronning besøgte den gamle købstad, hvor flere hundrede mennesker fyldte Nyborgs gader.

Det er dog ikke kun kongehuset, som kan glæde sig over den store opbakning. Det samme kan de handlende i Nyborg, hvor især restaurationsbranchen oplevede et øget salg.

- Dagene omkring Kristi himmelfartsdag er ofte en god tid for butikkerne. Men det er klart, at dronningens besøg har givet et kæmpe løft i forhold til besøgende i det centrale Nyborg, hvor især caféerne har nydt godt af dronningens besøg, fortæller handelschef Hans Henrik Kongsmark.