Drillenisser brød ind i kolonihavehus

Nyborg: Oftest, når nogen tvinger sig adgang til folks private huse, bliver der taget noget af værdi. Det er som regel hele formålet med det.

Men ved et indbrud i et kolonihavehus i Grejsdalen i Nyborg mistede ejerne ingenting. Til gengæld står det tilbage med et stort spørgsmål: hvorfor?

- De har ikke taget noget. Men de har flyttet julepynt og nogle malerier om bag huset, men vi aner ikke hvorfor, fortæller Jesper Kaaslev Juul Lunde, der er søn til ejerne af kolonihavehuset.

- Hynderne på sofaen ligger rodet, så vi har også en følelse af, at de måske har taget sig en slapper, siger han.

Helt harmløst var indbruddet dog ikke, for de ubudne gæster brækkede et køkkenvindue op for at komme ind.

- Det er ret lille vindue, så de må have klemt sig ind, fortæller Jesper Kaaslev Juul Lunde.

Ifølge Jesper Kaaslev Juul Lunde er hans forældre og deres kolonihavenaboer chokerede over indbruddet. Det var hans far, der opdagede, at det var sket, da han trådte ind ad husets åbne dør til skabe på vid gab.

Indbruddet fandt sted mellem mandag middag og tirsdag middag.