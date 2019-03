Dramaet bag kulisserne i fire akter

Tæppefald

Onsdag meddelte producenterne Damby & Wahlers tæppefald for Betty Glosteds fortsatte medvirken i "End of the Rainbow".

Det havde ikke været muligt for dem at få en lægeerklæring på Betty Glosteds muligheder for at vende tilbage til forestillingen, og de valgte derfor at erstatte hende med dubleanten Kiki Brandt i resten af spilleperioden frem til den 17. marts.

For at give Kiki Brandt en fair chance for at forberede sig til den krævende og altdominerende hovedrolle, valgte producenterne samtidig af aflyse onsdagens og torsdagens forestillinger.