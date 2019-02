Dømt: Ung mand fra Østfyn fuskede flere firmaer

Østfyn/Svendborg: Det kan være en god idé at holde sine personlige oplysninger tæt. I hvert fald har en 23-årig østfynbo været i besiddelse af en andens personlige oplysninger, som han i perioden 7. oktober 2016 til 19. oktober 2018 har svindlet flere firmaer for.

Tirsdag formiddag erkendte den unge mand fra Østfyn sig skyldig i alle 19 forbehold, som han efter straffelovens paragraf 279 ved Retten i Svendborg var sigtet for.

I de to år, som bedragerierne stod på, har den 23-årige mand udgivet sig for at være en anden, når han kontaktede firmaerne Miinto, Stylepit, Unisport og Ellos. Ifølge anklageskriftet tegner der sig et klart billede af, at den dømte konsekvent skabte vildfarelse hos personalet via den falske identitet, som han udnyttede til at begå bedrageri for op imod 25.000 kroner.

Den dømte mand modtog sin dom på 60 dages betinget fængsel, 80 timers samfundstjeneste samt at underlægge sig et afvænningsprogram for euforiserende stoffer, hvis kriminalforsorgen finder det relevant. Derudover får den dømte konfiskeret en jakke, skoreol, lampe og en vægdekoration samt et krav om at betale sagens omkostninger.