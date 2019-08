Dødsulykke ved Ørbæk: 18-årig havde lagt sig på vejen

Ørbæk: En 18-årig mand fra lokalområdet døde på stedet, da han lørdag aften blev påkørt af en bil. Søndag morgen oplyser vagthavende ved Fyns Politi, Thomas Bentsen, at manden tilsyneladende havde lagt sig på vejen.

Det er dog uvist hvorfor, den 18-årige mand lagde sig på vejbanen på Nyborgvej ved Refsvindinge, efter han havde forladt en fest i nærheden og begivet sig hjem ad til fods. Men sikkert er det, at den bilist, der kort efter klokken 23 påkørte ham, ikke havde nogen chance for at se ham og undgå påkørslen. Ifølge Thomas Bentsen var føreren af bilen efterfølgende dybt rystet og chokeret.

- Præcist hvor på vejbanen, den 18-årige havde lagt sig, kan jeg ikke sige endnu, men vi har været ude og foretage tekniske undersøgelser, siger han.

Fyns Politi modtog klokken 23.09 anmeldelse om en personpåkørsel på Nyborgvej. Den 18-årige blev påkørt på en måde, der påførte ham en form for kvæstelser, der betød, at han med det samme afgik ved døden.

Familien til den 18-årige blev med det samme underrettet.