Dobbelt tyveri over Storebælt

NYBORG: To personer med tog til Nyborg på samme strækning, men på forskellige tidspunkter, blev ofre for lignende tyverier af ukendte gerningsmænd over weekenden.

Den ene passager var steget på et tog fra Københavns Hovedbanegård lørdag klokken 15, der ankom ved Nyborg Station 16.35. Da toget ankom i Nyborg, opdagede passageren, at hans sorte Benro fototaske indeholdende fotoudstyr samt en sølvfarvet iPad med sort cover var blevet stjålet. Derudover havde passageren også medicin i tasken, som han også mistede ved tyveriet. Anmelderen ved ikke, hvornår han mistede tasken. Han ved bare, at han havde den, da han steg på toget, og den var væk, da han skulle af i Nyborg.

Den anden togpassagerer var offer for stort set samme situation. Han var steget på ved hovedbanegården omkring klokken 18, men da han skulle af i Nyborg klokken 19.20, var hans rygsæk blevet taget. Tasken var sort, og med sig havde passageren to Lenovo bærbare computere og en sort herre tegnebog i læder. /PAD