Direktør for socialområde: - Vi har ikke handlet overilet

Direktør for socialområdet i Nyborg Kommune Marianne Stentebjerg mener, at de gældende regler er fulgt i sagen om familien Abdisalan Hussein, hvis børn er frataget retten til skolegang og daginstitution, da familien ikke længere har opholdstilladelse.

Familien Abdisalan Hussein er udelukket fra alle kommunale instanser. Er I bekendt med det?

- Ja, det er vi, og Nyborg Kommune har været i dialog med Udlændingestyrelsen. Vi forhørte os om familien stadig kan få skole og dagtilbud. Der har vi fået at vide, at det kan de ikke. Vi har som kommune ikke nogen hjemmel til at lade dem fortsætte.

Når de søger asyl, er de i en venteposition. Advokat Niels-Erik Hansen mener, at når man er i den proces, kan der ikke fratages f.eks. skolegang.

- Det er et politisk spørgsmål. Vi forvalter ud fra den bekendtgørelse, der er. Når familien får brevet om, at deres opholdstilladelse ikke er gældende mere, er det Udlændingestyrelsen, der betaler for de fornødenheder familien skal have. Det kunne være lægehjælp eller understøttelse. Så må vi som kommune ikke stille ydelser til rådighed på nogen måder i forhold til at hjælpe.

Det er en familie, der har bidraget til samfundet. De har alle været på sprogskole, faren har haft job, børnene tager uddannelse. Kan man være det her bekendt overfor jeres borgere?

- Det kan jeg ikke forholde mig til. Jeg er nødt til at forholde mig til den gældende lovgivning.

Så I har simpelthen ikke mulighed for at sige: Okay, vi lader - trods reglerne - børnene passe deres skole?

- Nej, det har vi ikke lovhjemmel til. Men jeg kan sagtens forstå, når man sidder udefra og læser ind i det her, at man tænker: Hold da op, det er ikke særlig humant, men det bare er den måde, vi må forvalte og administrere det på.

Hvordan har I som kommune valgt at tackle de her nye regler?

- Jeg har brugt en del tid på at sætte mig ind i det, fordi jeg gerne vil gøre det ordentligt og være helt sikker på, at vi forvalter på bedst mulig måde.

Har I gjort noget for at informere de personer og familier, der er berørt af det her, om hvad de skal gøre og hvad næste skridt er - haft en dialog med dem?

- Vores integrationsafdeling har haft meget dialog med familien. Både mundtligt og skriftligt. Vores skole- og dagtilbud har også haft dialog med familien og forklaret, at de ikke kunne fortsætte og begrundelsen for det.

Udlændingeadvokat Niels-Erik Hansen mener, at I som kommune har handlet overilet ved at tage familiens børn ud af skole og børnehave så pludseligt, som I har gjort her i Nyborg. Hvad siger du til det?

- Vi har handlet ud fra lovgivningen. Men jeg kan sagtens vedgå, at det må gå stærkt for en familie, der dels får at vide, at de ikke kan blive i landet og dels får at vide, at deres børn ikke kan fortsætte i deres skole og børnehave. Det har jeg empati til at sætte mig ind i.