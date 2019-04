Direktør for boligbyggeri: Jeg forstår godt naboernes kritik

Strandhøjen A/S erklærer sig parat til at gå i dialog om lokalplanforslag, der gør det muligt at bygge højt helt ud til Skaboeshusevej i Nyborg.

- Men lokalplanen fastlægger kun rammerne for byggeriet. I realiteten er der endnu ingen, der aner, hvordan byggeriet kommer til at se ud. Og hvad de høje huse angår, er vi indstillet på at indgå i en dialog med kommunen om en byggelinje, så der ikke bliver bygget et hus helt ud til fortovskanten, siger René Søgaard Larsen.

Kritikken fra beboerne i Skovparken kommer på baggrund af et lokalplanforslag, der blandt andet giver Strandhøjen A/S mulighed for at opføre en knap 100 meter lang og 17 meter høj bygning i op til fem etager lige ud til Skaboeshusevej.

René Søgaard Larsen, der er direktør for hele det store boligbyggeri Strandhøjen ved Skaboeshusevej i Nyborg, har endnu ikke haft lejlighed til at gennemgå indsigelserne mod et lokalplanforslag for området.

Klar til dialog

En anden del af kritikken i indsigelserne fra beboerne i Skovparken er rettet mod det lokalplanforslag for området, Nyborg Kommune har udarbejdet.

Det er, mener beboerne, mangelfuldt og rejser mindst lige så mange spørgsmål, som det besvarer.

Og også denne del af kritikken har René Søgaard Larsen forståelse for.

- Men man skal også huske, at det ikke er en lokalplan for et konkret byggeri. Det er en lokalplan, der giver nogle muligheder for at bygge. Men jeg forstår godt, det kan skabe usikkerhed, når man som lægmand sidder og læser sådan et lokalplanforslag, tilføjer han.

René Søgaard Larsen ser nu frem til at få lejlighed til at nærlæse indsigelserne mod lokalplanforslag 296 "Boligbyggeri og park ved Skaboeshusevej i Nyborg".

Og han er indstillet på yderligere dialog med både Nyborg Kommune og beboerne i Skovparken, før den endelige lokalplan skal vedtages.

- For vi er selvfølgelig kun interesseret i at have naboer, der ikke er bekymret, understreger han.