Dette hotel i Nyborg er det første til at få sølv i økologi

Hotelkæden Sinatur Hotel & Konference, der blandt andet driver Storebælt Sinatur Hotel & Konference i Nyborg, lancerede for nylig en række 2030-mål om blandt andet at være CO2-positive og 100 procent affaldsfrie. Målet er at drive hoteller med naturen som pejlemærke. Og en del af arbejdet handler om mere bæredygtighed i køkkenet.

Vil være first movers

- Vi vil gerne være first movers på vores område og inspirere andre. Vi har altid haft stort fokus på at passe på vores natur og prioritere bæredygtighed. Og i den forbindelse kommer vi naturligvis ikke uden om økologien. Derfor er vi også stolte af, at vi på alle seks hoteller har formået at få opgraderet vores bronzemærke til sølv. siger Jan Grimstrup Larsen, der er direktør for Storebælt Sinatur Hotel & Konference, i en pressemeddelelse.

"Det Økologiske Spisemærke" er en statslig certificering og mærkningsordning for spisesteder i Danmark. Mærket viser, hvor stor en del af de indkøbte føde- og drikkevarer, der er økologiske. Sølv betyder, at 60-90 procent af maden er økologisk, mens guld er 90-100 procent.

Sinaturs seks hoteller består af Frederiksdal ved Lyngby, Storebælt i Nyborg, Gl. Avernæs ved Assens, Sixtus i Middelfart, Haraldskær ved Vejle Ådal og Skarrildhus ved Herning.