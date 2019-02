Det var mod reglerne at nægte tre børn undervisning: - Det er ikke rimeligt

I slutningen af 2018 stoppede Nyborg Kommune undervisningen for tre somaliske børn i folkeskolen på grund af, at familiens opholdstilladelse ikke var blevet forlænget. Nu viser et svar fra Udlændinge- og Integrationsministeriet, at børnene har pligt på undervisning til og med 9. klasse.

En somalisk familie fra Nyborg kom i fokus i slutningen af 2018. Familiens opholdstilladelse var ikke blevet forlænget i efteråret, og derfor stod de til at skulle rejse hjem til Somalia igen. Det betød også, at Nyborg Kommune lukkede pengekassen fra den 1. november. Også børnene blev taget ud af skolerne.

Det er dog en fejl, at de tre børn, Raida, Riyan og Abdullahi Abdisalan Hussein på henholdsvis 15, 12 og seks år, der gik i folkeskolen på Birkhovedskolen i 8. - 5.- og 0.-klasse, er blevet taget ud. Det konstaterer Udlændinge- og Integrationsministeriet nu i et svar til kommunen, fremgår det af kommunaldirektør Lars Svenningsens orientering til byrådet. Når børnene ikke opholder sig på et asylcenter - som de tre børn ikke gør - er det nemlig kommunens pligt at sikre undervisning til og med 9. klasse. Fra borgmesteren i Nyborg Kommune lyder meldingen, at kommunen har fulgt en vejledning fra ministeriet, da de har stoppet undervisningen for børnene i folkeskolen.

- Vi havde fået en anvisning, og den fulgte vi. Nu har vi fået en ny anvisning, der bestemmer noget andet. Den følger vi selvfølgelig, og det er sat i gang, siger Kenneth Muhs (V).

Det er tre børn, der er kommet i klemme på baggrund af den beslutning, I i Nyborg Kommune har truffet. Hvad tænker du om det?

- Vi har spurgt om de her ting i december 2018 og rykket for svar flere gange. Det har taget alt for lang tid, og det er ikke orden, at vi har skulle vente så længe. Det er ikke rimeligt overfor familien.