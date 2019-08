Det unge landshold trænede de unge

Mandag dukkede fire landsholdsspillere op i Vindinge for at træne med på DBU's fodboldskole. Det fik både landsholds- og Vindinge-spillere noget ud af.

VINDINGE: Mens sæsonen er gået i gang for spillerne hos OB, Odense Q og alle de andre ældre fodboldspillere rundt omkring i landet, så er de første små skridt og afleveringer kun i disse dage ved at blive afviklet for den næste fodboldgeneration.

Nogle af de skridt bliver taget i denne uge i Vindinge, hvor DBU's fodboldskole i disse dage holder til. I næste uge starter fodboldsæsonen i Vindinge op, og samme mandag trasker børnene landet over ind til første dag i den anden, mere klassiske skole.

Men i uge 32 er alt fokus på fodboldbanen. Samtidig med fodboldskolen bliver afviklet er Danmarks U17-landshold samlet på Fyn til en lille turnering, hvor blandt andet Finland og Mexico også deltager. I sidste uge vandt Danmark 2-0 over Finland, og mandag var der så fundet tid til lidt alternativ træning. Noget der kun kom som en glæde for spillere og ledere i Vindinge.

- Vi meldte os til at afholde en DBU fodboldskole, men vi havde ingen planer om, at der skulle være landsholdsspillere med. Da det så viste sig, at der skulle afholdes en turnering på Fyn samtidig med fodboldskolen, så spurgte DBU, om vi ikke ville have et par landsholdspillere til at komme ud og spille med i et par timer, siger ungdomsformand i Vindinge Boldklub, Lars Pedersen.

Klokken 14 trillede landsholdspillerne så ind på banerne i Vindinge, hvor de delte sig ind i grupper, så der kunne være en landsholdsspiller ved hver gruppe og træne med de i alt 80 fodboldspillere mellem syv og 16 år, der er på skolen i disse dage.

For de unge trænere var det også kun en bonus at få landsholdspillerne ind. Indirekte fungerede de også fint som et lille energidrik til børnene.

- De er her hver dag fra 9-15, og vi kunne jo se, at efter frokost var de ved at være helt døde. Men da de fire spillere så kom til, så sprang energiniveauet pludselig op igen, siger Lars Pedersen.