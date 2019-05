Det mente politikerne om institutionen ved Regstrup

Diskussionen om en lille institution nord for Nyborg for unge med psykiske problemer har tidligere fået bølgerne til at gå højt.

Regstrup: Ifølge Planklagenævnet er der kun tale om en mindre ændring, når en landejendom med æbleplantage laves om til en institution for op til 15 unge i alderen fra 15 og 25 år med psykiske og sociale problemer. Meningen var, at beboerne og de ansatte skulle passe landbruget og plantagen som en led i behandlingen af de unge.

Men lokalt ser en del borgere anderledes på det, og planerne førte til en hel del protester, men også positive tilkendegivelser.

I byrådet var meningerne meget delte, da et snævert borgerligt flertal i november 2018 sagde nej til institutionen.

Ved den lejlighed sagde:

Søren Svendsen (V): Venstre er optaget af at tage hånd om de svage, men denne sag handler om planlægning. En institution med op til 15 beboere og tilhørende personale passer ikke ind i dette område. Desuden er Nyborg jo en by i vækst, og måske når byudviklingen ud til det område, vi snakker om. Institutionen kan ikke være der.

Vibeke Ejlertsen (S): Det ville være anstændigt og ordentligt, hvis kommunen gik i gang med at lave en lokalplan, så adressen derude kunne rumme institutionen for denne målgruppe. Desuden handler denne sag også om arbejdspladser.

Ajna Kongsdal (V): Vi har hjerterummet, men placeringen er ikke rigtig.

Byrådsmødet endte med, at et snævert flertal af Venstre og Dansk Folkeparti sagde nej til at lave en lokalplan for den institutionen. S og SF havde den modsatte holdning, og ønskede, at kommunen skulle sige ja og gå i gang med at lave de nødvendige planer.

Sagen kommer på dagsordenen om cirka 14 dage i Teknik- og Miljøudvalget.