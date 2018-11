Det luner: Nyborg holder varmeprisen i ro

Nyborg/Ullerslev: I Faaborg går borgerne en kold vinter i møde med udsigten til 60 procent dyrere fjernvarme. Noget lignende er tilfældet i cirka 200 andre byer rundt om i landet, hvor varmeværkerne har mistet det såkaldte grundbeløb for at stå til rådighed til at producere el, når nettet har brug for det.

I Nyborg og Ullerslev kan varme-kunderne derimod glæde sig over, at Nyborg Forsyning og Service kan holde varmeprisen i ro.

Det oplyser direktør Erik Hansen, NFS.

- Vi bliver faktisk ramt af bortfaldet af grundbeløbet på varmeværket i Ullerslev, der kører på gas. Det koster os omkring tre millioner kroner på årsplan, men vi har haft en lille overdækning i et par år, og derfor kan vi holde varmeprisen i ro alligevel, siger Erik Hansen.

Langt det meste af varmen i Nyborg-området er overskudsvarme fra industrivirksomhederne Fortum, Koppers og Savmøllen i Ullerslev, og derfor bliver den østfynske fjernvarme ikke ramt så hårdt som fjernvarmen i Faaborg.

Et gennemsnits-hus på 130 kvadratmeter i Nyborg vil få en varmeregning i 2019 på 12.456 kroner, mens det tilsvarende hus i Faaborg vil opleve en stigning fra cirka 10.000 kroner til små 16.000 kroner.

Den kommende vinter skal Nyborg Forsyning og Service i øvrigt levere varme til flere boliger end nogensinde før. Hele Bondemosen i Ullerslev kom med til sidste fyringssæson, og i år er de fleste husstande i Vindinge kommet på fjernvarmen. De sidste huse i Vindinge kommer dog først ind i varmen til foråret.