Designerstole- og lamper plyndret fra hjem

Ullerslev: Et hus på Lervadvej i Ullerslev blev tidligt torsdag ribbet for dyre designermøbler.

Indbrudstyvene skaffede sig udgang til huset ved at bryde et badeværelsesvindue op med et koben.

De luskede rundt i hele huset og slap afsted med to sorte stole af modellen Ægget i læder og en sort Corona læderstol med tilhørende skammel, alle af designeren Arne Jacobsen. Derudover stjal de fire PH lamper i form af en hvid Kogle, to 2/1 lamper og en hvid Snowball lampe. Yderligere fire Louis Poulsen lamper blev stjålet. Her er der tale om to sorte gulvlamper og to hvidebordlamper i AJ-modellen. Tyvene stjal også smykker fra stedet.

Indbruddet fandt sted i et forholdsvis snævert tidsrum mellem klokken 08.00 og 12.30, fremgår det af politiets døgnrapport.