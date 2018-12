Derfor var Prins Joachim i Nyborg

Prinsen er hovedfortæller i en ny filmserie om Danmarks Historie. Derfor besøgte han Nyborg Slot for nogle uger siden.

Nyborg: For nogle uger siden kunne blandt andet Fyens Stiftstidende bringe fotos af Prins Joachim, der besøgte Nyborg Slot og blev vist rundt på byggepladsen af murer Kim Nyborg.

Det var Nyborg Kommune, der i en pressemeddelelse fortalte om besøget, men hvorfor var Hans Kongelige Højhed på slottet, meldte historien ikke noget om.

Det svar er kommet nu: Prinsen har sagt ja til at være hovedfortæller i en kommende programserie på DR K om Danmarks Historie, og på slottet skulle et tv-hold fra Nordisk Film Produktion og prinsen optage nogle sener til serien. Optagelserne fra Nyborg handler om "magt", og der fortælles om middelalderens "parlament", Danehofferne, der jo netop blev afholdt på Nyborg Slot.

- Jeg har altid interesseret mig for udviklingen i Danmark. Hvordan er vi kommet hertil? Hvorfra opstår det samfund, som vi alle nyder godt af? Hvem har opbygget det, og har det hele været en dans på roser? Nok ikke. Dét synes jeg er spændende, og jeg tror, at mange har det som mig. For hvis man ikke kender fortiden, så bliver man aldrig rigtig dus med nutiden, siger Prins Joachim i en pressemeddelelse angående serien.

Programserien vises på DR K i efteråret 2019.