Den store havneplan bliver lidt mindre

Nyborg: Det helt store nummer i moderniseringsplanen for Nyborg Marina, det opvarmede multibassin, kan ende med at blive mindre spektakulært, end der var lagt op til.

Projektet skulle efter de oprindelige planer byde på et stort, firkantet bassin til svømning og kajakpolo, en række mindre børnebassiner plus et stort hus ud i vandet med forskellige faciliteter.

Teknikerne har arbejdet på sagen gennem mange måneder, og vicekommunaldirektør Søren Møllegaard bekræfter, at det kan ende med, at politikerne bliver nødt til at overveje et mindre projekt.

- Det er rigtigt, at det kan blive svært at få økonomien til at hænge sammen, uden vi beskærer det lidt - for eksempel gør bassinet mindre end først planlagt. Men der er altså ikke vedtaget noget, og politikerne har slet ikke set på det endnu, siger Søren Møllegaard.