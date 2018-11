Den store byplan: Så er det borgernes tur

Politikerne i Nyborg Byråd brugte 50 minutter på at diskutere en ny plan for Nyborg By. S og SF sagde klart nej til butikker på Nyborg Lynfrost. Nu er det borgernes tur til at diskutere med.

Nyborg: Hvordan får vi banegården til at hænge bedre sammen med bymidten? Hvordan bliver burger- og benzinområdet ved motorvejen en del af byen? Hvordan kobles havnen bedre på middelalderbyen? Og ikke mindst: Skal Lynfrosten laves om til et butikscenter?

Det er nogle af hovedpunkterne i den plan, som nu sendes til debat blandt borgerne. Det sker efter byrådet tirsdag aften brugte mere end 50 minutter på at diskutere planen. Og det til trods for, at de faktisk er enige i langt det meste i det udspil, kommunen har fået fra arkitektfirmaet Gehl Architects.

Men debatten viste også, at der i hvert fald ikke er enighed i det helt centrale punkt: Hvad skal der ske med Nyborg Lynfrost-området.

- Socialdemokraterne er ikke interesserede i et stort butiksareal på Nyborg Lynfrost. COWI-rapporten, som vi fik for nogen tid siden, viste jo, at et butikscenter vil skade bymidten. Vi har ikke behov for flere butikker, der tager liv fra bymidten, sagde Sonja Marie Jensen.

Venstres Peter Wagner Mollerup så sagen fra en anden vinkel:

- Nu skal vi ikke sidde og slå hinanden oven i hovedet med tal fra gamle rapporter. Men COWI sagde jo, at bymidtens forretninger går en dyster fremtid i møde, ligegyldigt hvad vi gør. Men de sagde også, at store butikker på Nyborg Lynfrost kan være med til at gøre den samlede lagkage større - altså øge den samlede omsætning i byen.

Ud over de store "strategier" indeholder planen ni konkrete projekter, som hurtigt kan føres hurtigt ud i livet, og hvor pengene allerede er sat af i budgettet. Det handler om "cykelvenlig by", "bedre forhold for fodgængere i bykernen" og flere mere konkrete projekter som nyt Nørretorv.

Under alle omstændigheder er det fra 4. december borgernes tur til at diskutere by-planerne, og blandt andet bliver den tidligere fiskeforretning i Korsgade åbnet som informations-bod, hvor man kan se og høre om planerne og tale med kommunale medarbejdere. Plancheudstillingen vil senere komme rundt i byen - og blandt andet blive udstillet på gymnasiet. Der bliver også indrettet et digitalt værktøj, hvor borgerne kan gå ind og vise, hvor de savner parkeringsmuligheder til cykler.

Borgmester Kenneth Muhs (V) sluttede den lange debat af med ordene:

- Lad os nu se, hvad folk siger. Måske vil folk gerne have et center på Nyborg Lynfrost. Lad os høre og være nysgerrige.