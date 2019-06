Den grønne DF'er: Ledelsen har sovet i timen

Carsten Kudsk erfarede allerede under valgkampen, at partiets linje i forhold til klimaet var mangelfuld. Nu håber han, at partiet skifter kurs i klimaspørgsmålet.

- Vi har længe haft eneret på udlændinge området, men nu er der flere partier med fokus dér. Vi skulle derfor have samlet nogle af de andre dagsordner op, hvor klimakampen selvfølgelig skulle have fyldt meget mere. Partiledelsen har 100% sovet i timen på dette spørgsmål, siger den grønne DF'er.

Dette medgiver Carsten Kudsk også, som ved valget grundlovsdag for tredje gang missede Folketinget. Carsten Kudsk havde ellers satset meget denne gang for at blive valgt i folketinget.

Ser frem til rundtur

Derfor glæder Carsten Kudsk, der ved folketingsvalget onsdag fik 961 stemmer, sig over, at Kristian Thulesen-Dahl i sin tale på Christiansborg onsdag fortalte, at han har i sinde at besøge baglandet.

- Man har ikke set de vinde, som blæste rundt om i landet. Folk diskuterer klima, og det er også den vinkel, jeg vil have i min snak med partiledelsen. Vi har ikke råd til at sidde over på klimakampen, fortæller Carsten Kudsk.

Carsten Kudsk gjorde undervejs i valgkampen sit for at ryste Dansk Folkepartis pauvre klimaimage af sig.

Til debatter på gymnasier forsøgte politikeren således at gøre brug af sin viden om bæredygtighed, som han har erhvervet fra sit arbejdsliv.

- Når jeg startede debatter på gymnasier med at spørge "Hvor mange af jer regner med, at jeg ved meget om bæredygtighed?", så var der ingen der rakte hånden op. Det er ærgerligt fordi, at vores parti har et stort potentiale, da vi er det eneste borgerlige parti, der ikke er bundet op af store koncerner rent økonomisk, bemærker Carsten Kudsk.